Nagrody miasta Częstochowy Jura Pride za 2024 rok

Pod koniec 2023 roku rozpoczęto wdrożenie w częstochowskich szkołach średnich (jako pierwszych w kraju) aplikację mytalent.link.

Dzięki zastosowaniu sieci neuronowych narzędzie to dostarcza młodemu człowiekowi unikalnej wiedzy o samym sobie w zakresie indywidualnych predyspozycji do wykonywania tej czy innej profesji. Aplikacja mytalent.link to zwieńczenie doświadczenie Evorain w biznesie z wiedzą naukowców Politechniki Częstochowskiej z zakresu sztucznej inteligencji.

Spółka współpracuje w zakresie wdrażania rozwiązań informatycznych m.in. z markami PGNiG, X-kom, Morele.net, a od pewnego czasu angażuje się też w tworzenie narzędzia wspomagającego pracę doradców zawodowych.

W imieniu Evorain nagrodę odebrał prezes zarządu dr Jakub Romanowski.